Incontro tra il Sindaco e il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Incontro istituzionale a Palazzo di Città fra Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Portolano, e il Sindaco Marchionna.Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Antonio Portolano, ha incontrato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. L’alto ufficiale a Brindisi – quale tappa delle visite ai Reparti delle Forze Armate in Puglia avviate ieri a Lecce -, si è intrattenuto in cordiale confronto con il Sindaco soprattutto sulle tematiche riguardanti il ruolo di Brindisi nel Mediterraneo e ciò a conferma della collaborazione fra autorità locali e Forze Armate sul territorio.