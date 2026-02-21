Incontro tra Rotary Club Brindisi e Prefetto di Brindisi

“Il ruolo del Rotary e delle associazioni di servizio nello sviluppo del territorio”

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18.30, presso l’Hotel Internazionale di Brindisi, si terrà un incontro pubblico tra il Rotary Club Brindisi e il Prefetto di Brindisi, S.E. dr. Guido Aprea.

L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per un confronto diretto sul contributo concreto che il Rotary e le altre associazioni di servizio possono offrire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio brindisino.

Durante la serata il Rotary Club Brindisi e S.E. il Prefetto condivideranno riflessioni e proposte sulle sinergie possibili tra istituzioni e mondo associativo per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più sostenibile e inclusivo per la comunità.

L’ingresso è libero e gratuito.

Si invitano cittadini, rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni del territorio a

partecipare.

Il Rotary Club Brindisi è parte della grande famiglia rotariana internazionale, presente in oltre 200 Paesi, e da sempre opera con l’obiettivo di “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, promuovendo progetti di servizio a favore della comunità locale e internazionale.