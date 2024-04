Indagine “The Wolf”: Libera contro le mafie è parte civile e invita la cittadinanza a seguire il processo

Indagine “The Wolf”: Libera contro le mafie è parte civile e invita la ciƩadinanza a seguire

il processo

Il Coordinamento provinciale e regionale dell’associazione domani sarà di nuovo presente nell’Aula Bunker del Tribunale

di Lecce e lancia un appello alla comunità

Libera si è cosƟtuita parte civile nel processo nato dall’indagine “The Wolf” per riportare l’aƩenzione della

società civile sulle dinamiche criminali in aƩo e per chiedere un rinnovato impegno della ciƩadinanza e

delle isƟtuzioni nella promozione e nel consolidamento in maniera congiunta dei percorsi di cambiamento

sociale in tuƩo il territorio. È un momento in cui si avverte la sensazione di una preoccupante

soƩovalutazione, da parte della poliƟca e delle isƟtuzioni locali, nel doveroso impegno della loƩa contro le

mafie. Si corre il rischio che il prepotere mafioso a diversi livelli interpreƟ alcune assenze o alcune

distrazioni come segnale univoco di permeabilità del territorio salenƟno a facili insediamenƟ per vecchie e

nuove organizzazioni criminali locali o di importazione.

Dal seƩembre 2023 la PM Ruggiero e la GIP Maria Francesca Mariano hanno ricevuto varie minacce proprio

per i ruoli che ricoprono in questo procedimento contro la criminalità organizzata. Non accadeva da tempo

che la mafia minacciasse apertamente e ripetutamente delle magistrate, a riprova del faƩo che non ci si trova

di fronte a una criminalità mafiosa silente ma ad una nuova strategia che intende, con le sue azioni, ridurre

in silenzio un intero territorio.

Infaƫ lo scorso 6 marzo davanƟ al Giudice per l’Udienza Preliminare Alcide MaritaƟ e al Pubblico Ministero

Carmen Ruggiero della Direzione DistreƩuale AnƟmafia di Lecce, nessuna delle tredici persone offese dai reaƟ

contestaƟ si è presentata nell’Aula Bunker né si è cosƟtuita parte civile, ma non era presente nemmeno alcuna

isƟtuzione del territorio in cui il clan Lamendola-Cantanna, secondo quanto emerge dalle indagini preliminari,

avrebbe portato, proprio con il metodo mafioso, paura e omertà. Si traƩa di diversi Comuni della Provincia di

Brindisi, in parƟcolar modo San Vito Dei Normanni, ma il clan era presente anche nel Barese e nel Foggiano.

Il clan Lamendola-Cantanna è accusato di far parte della frangia mesagnese della SCU a cui era affiliato Carlo

Cantanna, già condannato per associazione mafiosa e nonno di chi viene ritenuto dagli inquirenƟ il capoclan,

Gianluca Lamendola. A Cantanna è stata confiscata Masseria Canali a Mesagne, oggi resƟtuita alla colleƫvità

e sede della Coop. Soc. “Terre di Puglia – Libera Terra”.

Libera ha voluto manifestare la propria solidarietà alla Magistratura e alle forze dell’ordine per il loro conƟnuo

lavoro di indagine e di contrasto nei confronƟ della criminalità organizzata. In tal modo ribadisce, ancora una

volta, a nome dei tanƟ ciƩadini onesƟ, aƩenƟ e corresponsabili, che tuƫ i sodalizi mafiosi della Puglia, ivi

compresi quelli che operano nella Provincia di Brindisi, cosƟtuiscono un pericolo per tuƩa la colleƫvità,

perché con le loro azioni criminose falsano le regole della convivenza civile, ledono la libertà dei ciƩadini ed

intaccano l’efficacia delle azioni che Libera realizza da molƟ anni in tuƩo il territorio regionale insieme a

un’ampia rete della società civile. Per questo moƟvo Il GUP Alcide MaritaƟ ha accolto la richiesta di Libera e

l’associazione sarà presente domani alla seconda udienza preliminare.

Questo non è il momento di tacere o di delegare il contrasto alle mafie a chi si occupa dell’azione repressiva,

serve che ognuno faccia la propria parte per agire colleƫvamente alla radice del problema. C’è bisogno di

comunità coese, aƩente al territorio e aƫve. Pertanto Libera invita tuƩa la ciƩadinanza, scuole, associazioni

e cooperaƟve sociali, sindacaƟ e parrocchie a tenere alta l’aƩenzione seguendo il processo, il quale permeƩe

di comprendere quanto sta accadendo nel territorio e di rilanciare l’impegno colleƫvo per una società più

giusta e libera da mafie e corruzione.