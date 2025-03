Infermiere di famiglia o di comunità, corso di formazione della Asl

Pubblicato un avviso interno di manifestazione di interesse rivolto agli infermieri della Asl, in servizio con contratto a tempo indeterminato, per la partecipazione al corso di formazione aziendale per Infermiere di famiglia o di comunità (Ifoc). La scadenza è il 21 marzo. Il corso di formazione sarà suddiviso in tre edizioni (42 partecipanti per edizione) e rispetta il format implementato dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

La durata del corso, accreditato Ecm, è complessivamente di 220 ore, con una parte teorica e una pratica oltre che la elaborazione di un project work.

La parte teorica prevede 100 ore di lezione frontale articolate in tre moduli (43 ore per il primo, 29 ore per il secondo e 28 ore per il terzo) le cui lezioni si terranno nel pomeriggio nel Polo universitario di piazza Di Summa.

Il tirocinio, di 100 ore, sarà svolto sul “campo”, in un setting appropriato a favorire l’apprendimento esperienziale, con la supervisione di un tutor.

Le restanti 20 ore sono dedicate al project work relativo all’area delle cure primarie/sanità pubblica/infermieristica di famiglia e comunità.

Ai partecipanti per ottenere l’attestato è richiesta la frequenza del 90 per cento delle ore previste e il superamento con esito positivo di un esame finale.

Il bando, a cura dell’Area Gestione del personale e dell’Unità operativa Concorsi, è sul sito internet istituzionale

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi (Albo Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi).