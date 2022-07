“INFLUENCER” È L’ESORDIO IRRIVERENTE DI ERASMO

Il brano del giovanissimo artista pugliese sugli stores digitali e in radio da oggi Martedì 19 luglio

“Con ste modelle tutte depresse

Mi sembra più che logico

Aprire un gruppo di recupero”

https://open.spotify.com/track/32kPvgCYfcIdMf5ziaeVpl?si=9e2cf26d82444926



Last Floor Studio presenta Influencer, singolo che segna l’esordio del giovanissimo artista pugliese Erasmo disponibile in radio e sugli stores digitali dal 19 luglio. Una canzone nata come un divertissement che poi si è trasformata in una satira irriverente su un tema attualissimo: i social, i Tik Tok i balletti e le/gli influencer dal quale è nato il titolo.

“Amo la satira e non potevo non presentarmi così perché in primis mi diverte molto ed è quello che voglio trasmettere. Penso che bisogna parlare di tutto anche in maniera così leggera ma far passare il messaggio giusto. Con un sound che ricorda quasi il rock’n’roll classico, uno stile di canto rap e un tema ironico volevo che rendesse l’idea di un vero concerto, di cantare in coro, di divertirsi. L’idea del ritornello, di mettere delle voci ad accompagnare quella principale è nata proprio per questo, immagino già il concerto, le persone che insieme cantano facendo da vero coro alla canzone. Questa è stata l’ultima delle canzoni prodotte che faranno parte dell’album, non pensando che poi sarebbe diventata la prima ad uscire. Penso che sia giusto presentarsi così come farei nella vita di tutti i giorni, in maniera simpatica e ‘Influencer’ è il modo migliore per cominciare” – Erasmo.

Il brano è stato inizialmente prodotto da Erasmo stesso, in casa, al computer, munitosi di tastiera, chitarra e sintetizzatori digitali e poi portata in studio presso Last Floor Studio (San Michele Salentino) dove con Francesco Barletta (Bento, Trevize) è stata completata la produzione.

CREDITS

Scritta, prodotta e interpretata da Erasmo

Co-produzione: Francesco Bento Barletta (Last Floor Studio)

Label: Last Floor Studio

Cover Art: Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto (Non In Linea)

Contenuti creativi, foto e social media a cura di Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto dello studio cinematografico “NON IN LINEA“ (San Vito Dei Normanni)

bio

“Mi chiamo Erasmo e sono un ragazzo intraprendente; non mi sarei mai descritto così prima di cominciare questo percorso artistico che in qualche modo mi ha insegnato la perseveranza. Vengo dal mare; sono molto attaccato sentimentalmente alla Puglia dove sono nato e cresciuto, anche se penso che sia più importante dove vai piuttosto che da dove vieni. Come persona mi sento semplicemente complicato, o incasinato, tanto che l’album mi descrive esattamente per come sono; invece come artista, mi sento come se tutto questo casino avesse un senso. Come se alla fine, tutto avesse un ordine interno. Siamo io, una chitarra, una stanza e tanta fantasia, tutto è cominciato così. Amo il rap, ma volevo sperimentare qualcosa che fosse diverso , che fosse suonato, che fosse pieno di musica, di strumenti, di voci”.

Erasmo, 23 anni, presenta un‘idea diversa di “rappare” accompagnato da chitarre, strumenti analogici e suoni digitali che rendono questo insieme curioso e interessante. Un percorso che comincia con il singolo “Influencer” e porterà all’album di esordio prodotto inizialmente da solista e dopo completato con la collaborazione dello studio di produzione musicale Last Floor Studio (San Michele Salentino).