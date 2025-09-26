Info-point Anno 2025, finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi

Finanziata la proposta progettuale del Comune di Brindisi, finalizzata al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale. La Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria relativa all’Avviso “Info-point Anno 2025”, al quale gli Enti locali avrebbero potuto partecipare entro il 15 settembre scorso.

«Trattandosi di avviso a “sportello” – hanno spiegato dagli Uffici regionali -, le proposte progettuali sono state esaminate e valutate dalla Commissione in base all’ordine cronologico di presentazione, sino alla concorrenza del budget disponibile pari a 1.000.000 di euro, tenendo conto della suddivisione di tale importo a livello provinciale prevista dall’Avviso».

La proposta progettuale del Comune di Brindisi è stata trasmessa il 25 agosto scorso e in Regione sono pervenute 89 istante da tutta la Puglia. L’importo complessivo provinciale per il territorio brindisino – pari all’11,35% del budget totale – è stato determinato in 113mila euro e al progetto del Comune di Brindisi, valutato fra le 66 proposte approvate e ammesse a finanziamento, giunto al 35° posto in graduatoria, sono stati assegnati 16mila euro, ai quali si aggiungono 7mila euro di cofinanziamento così come richiesto dalle norme, per un totale complessivo a disposizione di 23mila euro.