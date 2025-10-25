Info-point turistici: ecco «Visit Terre di Fasano», esperienze gratuite per cittadini e viaggiatori nel periodo invernale

La proposta progettuale del Comune di Fasano ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia

Fasano – Dal centro storico di Fasano al Parco delle Dune Costiere, dal “mare d’inverno” passando in bici sulla via Traiana, le tappe al Parco Archeologico di Egnazia e al Parco Rupestre di Lama d’Antico, il trekking da Selva a Cocolicchio. Sono soltanto alcune delle esperienze di «Visit Terre di Fasano», il calendario di appuntamenti gratuiti organizzati dagli info-point turistici e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Fasano, nell’ambito del potenziamento e ampliamento del servizio grazie al finanziamento regionale ottenuto.

Ecco il calendario completo:

2 novembre 2025 > ore 10-13

“IN BICI SULLA TRAIANA FINO AD EGNAZIA”

Pedalata guidata di 7 km dal porto di Savelletri fino al Museo e Parco Archeologico di Egnazia (con visita guidata) per celebrare le Giornate del Clima del FAI, in collaborazione col FAI Brindisi. Al ritorno tappa da FronteMare per un aperifish vista mare.

Punto d’incontro: infopoint di Savelletri

8 novembre 2025 > ore 10-13

“I GIARDINI PISTOLA D’AUTUNNO”

Visita guidata ai Giardini e ai vigneti dei Giardini Pistola nella vallata del Canale di Pirro, tra le 7 sezioni ideate dallo studio Urquant&Hunt per celebrare la bellezza in 4 ettari di essenze mediterranee; conclusione con degustazione dei vini di Masseria Pistola.

punto d’incontro: Giardini Pistola

16 novembre 2025 > ore 10-16

“TREKKING E PANZEROTTI DALLA SELVA A COCOLICCHIO”

Passeggiata di 10 km, in collaborazione con la delegazione del FAI, dal Minareto alla gravina del Canale di Pirro con arrivo al borgo a trulli di Cocolicchio, dove si terrà la degustazione di panzerotti e vino bianco.

Punto d’incontro: Minareto

23 novembre 2025 > ore 10-13

“IL MARE D’INVERNO”

Passeggiata di 4 km sul litorale di Torre Canne, fuori dalla più nota e frequentata stagione estiva, alla scoperta degli habitat costieri, dell’ecosistema marino, per conoscere i possibili effetti dei cambiamenti climatici e dell’antropizzazione della costa.

Punto d’incontro: Fiume Morelli

30 novembre 2025 > ore 9.30-13

“IL PARCO DELLE DUNE COSTIERE A CAVALLO”

Passeggiata a cavallo, adatta anche ai principianti, dalle campagne di Torre Canne alla costa del Parco delle Dune Costiere, con spiegazione dei diversi habitat protetti per conoscere il parco immersi nella sua essenza; in collaborazione con Centro Ippico Parco di Mare.

Punto d’incontro: Parco di Mare centro ippico

6 dicembre 2025 > ore 10-13

“CELEBRANDO SAN NICOLA TRA ORIENTE E OCCIDENTE A LAMA D’ANTICO”

Visita guidata al Parco Rupestre di Lama d’Antico, uno dei più suggestivi insediamenti rupestri della Puglia.

Punto d’incontro: Lama d’Antico

7 dicembre 2025 > ore 10-13

“PASSEGGIATA CON GLI ASINELLI DI CONTRADA SALAMINA”

Passeggiata tra i vecchi tratturi di contrada Salamina in compagnia degli asinelli in collaborazione con l’Associazione “L’Aia che raglia”. Al ritorno degustazione di prodotti tipici locali.

Punto d’incontro: sede Aia che Raglia – Salamina di Fasano

13 dicembre 2025 > ore 10-13

“LE VIE DELL’OLIO”

Visita guidata con guida esperta alla Masseria Pezze d’Aglio a Fasano, tra ulivi monumentali e antichi frantoi per apprendere le tecniche antiche e moderne di produzione dell’olio extravergine di oliva e imparare a degustarlo.

Punto d’incontro: Masseria Pezze d’Aglio a Fasano

14 dicembre 2025 > ore 10-12.30

“IL CULTO DI SAN DONATO”

Passeggiata naturalistica alla Chiesa Rupestre di San Donato alla Selva di Fasano, nell’omonima gravina, con momento di degustazione di prodotti tipici.

Punto d’incontro: Gravina San Donato – Selva di Fasano

20 dicembre 2025 > ore 10-12

“ALLA SCOPERTA DEL TEMPIETTO DI SEPPANIBALE”

Visita alla scoperta di un gioiello storico-artistico del IX secolo, nascosto tra le campagne: il tempietto di San Pietro Veterano di Fasano (Seppannibale), a soli 7 km dal centro cittadino, tra contrada Fascianello e contrada Lamalunga, nel cuore della Piana degli ulivi monumentali.

Punto d’incontro: Tempietto di Seppanibale

3 gennaio 2026 > ore 16-19

“LAMA DEL TRAPPETO, NEI LUOGHI DEL PRESEPE VIVENTE DI PEZZE DI GRECO”

Visita a Lama Trappeto a Pezze di Greco, dove si svolge il suggestivo Presepe Vivente che ogni anno attrae migliaia di visitatori; occasione per conoscere e osservare dietro le quinte scenario e organizzazione di questa importante rievocazione, con degustazione di prodotti tipici.

Punto d’incontro: Lama Trappeto Pezze di Greco

10 gennaio 2026 > ore 10-13

“LE VIE DELL’OLIO”

Visita guidata con guida esperta alla Masseria Maccarone a Fasano, tra ulivi monumentali e antichi frantoi per apprendere le tecniche antiche e moderne di produzione dell’olio extravergine di oliva e imparare a degustarlo.

Punto d’incontro: Masseria Maccarone

dal 1° novembre 2025 al 11 gennaio 2026 (72 giorni continuativi)

“FASANO A NATALE” > ore 17-20