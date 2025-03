Infortunio sul lavoro nel Petrolchimico – Una nota della Fim Cisl

Infortunio sul lavoro presso Enipower: «Mantenere alta l’attenzione. Seguire rigorosamente le procedure di sicurezza per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti»

Ieri si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio della TS Impianti e un assistente di Enipower. I due stavano operando all’interno di una sala cabina quando, per cause ancora da chiarire, un cassetto di servizio all’interno di un quadro elettrico è esploso.

Fortunatamente, non si sono registrati casi di folgorazione. Tuttavia, l’operaio della TS ha subito ustioni di primo grado al viso e alle mani. Si è evitato l’intervento chirurgico, ma l’infortunio ha comunque destato preoccupazione.

Attualmente, la cabina è stata posta sotto sequestro per permettere le dovute indagini e accertamenti riguardanti le cause dell’incidente. Sarà fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto, e ci si rivolge anche alla società di gestione delle impiantistiche per un’analisi approfondita.

Come FIM CISL ribadiamo l’importanza di non abbassare la guardia sulla sicurezza, soprattutto in un periodo difficile per il settore degli appalti. Nonostante le sfide attuali, è fondamentale che la sicurezza rimanga una priorità assoluta all’interno dello stabilimento.

Invitiamo tutti a mantenere alta l’attenzione e a seguire rigorosamente le procedure di sicurezza per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.