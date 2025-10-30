Infrastrutture. D’Attis e Caroppo: “Apertura variante statale 7 a San Pancrazio S.no agevola viabilità del Salento e sviluppo turistico”



Aperto al traffico tratto stradale attraverso cui è stato realizzato il completamento funzionale della variante stradale della statale 7 che interessa il centro abitato di San Pancrazio Salentino.Si tratta di un’opera infrastrutturale decisa dal Governo nazionale e realizzata dall’Anas attraverso cui è stato possibile migliorare i collegamenti stradali nel Salento, eliminando, nel centro abitato di San Pancrazio, il traffico riveniente dal collegamento tra i due mari. Il tutto, in aggiunta a benefici (emissioni acustiche e inquinamento atmosferico) che interessano specificatamente i cittadini del posto.“Trasporti stradali più efficienti e sicuri rappresentano l’obiettivo principale delle politiche del Governo nazionale in questo settore – affermano i parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Andrea Caroppo – Questo intervento consente un accesso più agevole al centro abitato di San Pancrazio che non sarà più interessato dai transiti turistici legati al collegamento tra i due mari che bagnano le tre provincie salentine. Il tutto, anche a beneficio del sistema delle imprese del territorio”.I lavori, per un importo di 13,6 milioni di euro, sono stati eseguiti nei tempi stabiliti. Si tratta di un impegno portato a termine dal Governo nazionale attraverso cui si agevolano i collegamenti stradali che favoriscono le potenzialità turistico-ricettive dell’intero Salento.Entro l’estate 2026 è previsto il completamento dell’intero itinerario Bradanico-Salentino che interessa i comuni di San Marzano di San Giuseppe, Sava e Manduria. Un intervento che prevede un investimento di 35 milioni di euro.Grazie ad un emendamento di Forza Italia, poi, è stata finanziata nel luglio scorso, nel Decreto Infrastrutture, la progettazione del tratto della statale 7ter Lecce/Taranto che interessa i comuni di Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe. Si tratta di un ulteriore tassello verso la progressiva soluzione dell’adeguamento stradale tra le tre province del Salento