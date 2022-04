INFRASTRUTTURE, D’ATTIS E ROSPI (FI): “COMMISSARIO ANCHE PER BANCHINAMENTO CAPOBIANCO E STATALE 172 DEI TRULLI”

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia l’on Mauro D’Attis e l’on Gianluca Rospi.

“Avevamo detto che ci saremmo impegnati affinché altre importanti opere infrastrutturali in Puglia potessero avere un commissario straordinario ed oggi possiamo annunciare con piacere di aver raggiunto un importante risultato per il banchinamento di Capobianco nel porto di Brindisi, la Statale 172 dei Trulli e la linea ferroviaria Bari-Napoli all’altezza di Foggia: infatti, la Commissione Infrastrutture della Camera ha approvato la nostra proposta allo schema di decreto del presidente del Consiglio. Prevedere la figura del commissario per queste opere significa assicurare la loro realizzazione, riducendo i tempi e la burocrazia: un percorso essenziale, quindi, per proiettare la Puglia verso un percorso di crescita grazie al potenziamento della rete infrastrutturale. Sono opere strategiche, che si aggiungono alla lista delle commissariate già approvate dalla Commissione, come abbiamo reso noto settimane fa: c’è il lotto della Maglie-Leuca, il nodo ferroviario di Bari-Nord e il raccordo ferroviario dell’aeroporto di Brindisi. Ora aspettiamo il Ministero, a cui compete l’ok definitivo”.