INFRASTRUTTURE, D’ATTIS E ROSPI (FI): “IN ARRIVO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER QUATTRO OPERE IN PUGLIA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del deputato di Fi Gianluca Rospi, componente della Commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera.

“Altre quattro opere infrastrutturali pugliesi saranno oggetto di commissariamento: è quanto prevede lo schema di decreto del Presidente del Consiglio, presentato alla Commissione Trasporti e Lavori Pubblici di Camera e Senato per i relativi pareri. Alcune di queste opere erano state già segnalate dal gruppo di Forza Italia e inserite come osservazioni nel parere relativo al precedente decreto sulle nomine dei Commissari, come il II lotto della Maglie-Leuca, il Parco della Giustizia di Bari, il Nodo Ferroviario Bari-Nord e il raccordo ferroviario aeroporto di Brindisi.

Nello schema di decreto c’è anche la nomina del commissario straordinario per la realizzazione della vasca di colmata del porto di Brindisi: più volte abbiamo sottoposto l’intervento all’attenzione del governo ed oggi registriamo una felice accelerazione.

La nomina dei commissari è fondamentale per assicurare tempi veloci e procedure certe nella realizzazione di opere indispensabili per ridurre il divario infrastrutturale di aree che attendono il rilancio economico: percorrendo questa strada, si riuscirebbe anche ad abbattere parte della burocrazia.

Riteniamo, però, che il medesimo procedimento andrebbe adottato per altri interventi in Puglia come banchinamento di Capobianco nel porto di Brindisi e la Statale 172 dei Trulli”.