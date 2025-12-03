Infrastrutture. Ferrante (Mit), Interventi cassa di colmata Brindisi procedono, obiettivo lotto I giugno 2027

“La realizzazione della cassa di colmata di Brindisi rappresenta una priorità non solo per lo sviluppo del porto, ma per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come piattaforma logistica del Paese. Gli interventi relativi al lotto I procedono con continuità grazie al costante coordinamento di tutte le strutture coinvolte, con l’obiettivo di completare i lavori entro giugno 2027. Seguo costantemente anche le attività in corso sul lotto II, la cui fase realizzativa potrà partire solo successivamente, al fine di accelerare le relative procedure autorizzative. Lavoriamo per completare nel più breve tempo possibile un’infrastruttura che dimostra come si possano coniugare in maniera virtuosa sostenibilità ambientale e crescita del territorio. Si tratta di un’opera strategica nella quale Forza Italia, a cominciare dal deputato brindisino Mauro D’Attis, ha sempre creduto. La cassa di colmata ha scontato troppi ritardi burocratici, ma finalmente ha preso il via ed è destinata a rigenerare il tessuto urbano di Brindisi, a incrementare attrattività, investimenti e occupazione nel territorio e a rafforzare la centralità del Sud nelle rotte del Mediterraneo”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia che, questa mattina, ha incontrato il commissario straordinario dell’opera Ugo Patroni Griffi.