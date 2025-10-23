Infrastrutture stradali a rischio. Zippo: occorre una ricognizione immediata

Lo stato delle infrastrutture stradali nel territorio versano in condizioni di degrado strutturale e di pericolosità senza precedenti. Anni di trascuratezza e mancata manutenzione ad opera di vari enti interessati hanno determinato situazioni insostenibili che vanno ad incidere negativamente sulle tasche dei cittadini e sulla loro sicurezza . Ponti, strade , marciapiedi necessitano di adeguate azioni di intervento non solo per il ripristino ma anche per garantire l’ottimizzazione delle risorse impiegate in un momento storico dove l’esiguità delle risorse disponibili sta determinando scompensi enormi tra i territori. Oltre a Comune, Provincia ed RFI Anas deve svolgere un ruolo importante in tal senso. Numerose le situazioni critiche legate ad opere di competenza mai realizzate come il raccordo tra Via Caduti di Via Fani e la SS7 e in stato di deterioramento come il cavalcavia di collegamento BOZZANO – MASSERIOLA le cui travi danneggiate presentano blocchi di cemento a rischio caduta, sospesi in quota, e armature tranciate a vista .

Giuseppe Zippo