INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA SOSTENIBILE – INIZIATIVA DI CONFINDUSTRIA

C’era il poeta e paesologo Franco Arminio questo pomeriggio in Confindustria a Brindisi per relazionare sul tema “Ingegneria per l’industria e la mobilità sostenibile”. Un evento organizzato in collaborazione tra Confindustria e Dipartimento di Ingegneria e Innovazione di UniSalento. A Brindisi e’ stato attivato a tal proposito il corso di Laurea in Ingegneria dell’industria sostenibile. Arminio ha ricordato che solo con il confronto e con il dialogo puo’ crescere la speranza per un futuro piu’ sostenibile. Industria e istituzioni locali devono interagire, cosi come l’imprenditore e l’Ingegnere, per tramite della cultura, per vivere in un territorio dove si guarda nella stessa direzione. Ha introdotto i lavori il presidente Gabriele Lippolis Menotti. E’ intervenuto il direttore del dipartimento di Ingegneria di UniSalento, prof. Antonio Ficarella.