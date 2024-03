Iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile Ostuni – Stazione FS.

Il sindaco Pomes e l’assessore Brescia: “Una nuova opera pubblica per la sicurezza di pedoni e ciclisti che l’attraverseranno”

Sono iniziate nelle ultime ore le opere di cantierizzazione per la realizzazione della nuova pista ciclabile che dalla Città Bianca porterà alla stazione ferroviaria. Lo comunicano il sindaco di Ostuni Angelo Pomes e l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia.

L’importo per la realizzazione dell’opera è di 1.500.000€ ed è stata finanziata attraverso il Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e reti” – Asse C “Accessibilità turistica” che permetterà di raggiungere Ostuni – Stazione e viceversa a piedi o in bicicletta.

Il progetto in via di cantierizzazione prevede la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali necessarie a soddisfare la connessione ciclabile tra la stazione ferroviaria e il centro urbano, oggi completamente assente e pericolosa per chi la percorre in bicicletta o a piedi.

Il percorso ciclabile si sviluppa in direzione Nord – Sud: partendo nei pressi dell’ingresso di Viale Oronzo Quaranta, percorre il tratto iniziale di via Peppino Orlando in zona 30 (in promiscuo con i veicoli, attuando misure per il rallentamento degli stessi come la riduzione della carreggiata) quindi si immette nell’esistente viabilità a valle del centro storico (strada comunale denominata Ic-Iac in contrada Sant’Angelo) sino alla rotatoria che interconnette la SP19 Ostuni – Rosa Marina con la SP20 Ostuni – Villanova.

Prosegue lungo la SP 20 prima accostandosi ad essa su un relitto stradale esistente e poi affiancandosi in carreggiata con la separazione di un cordolo insormontabile. Alla successiva rotatoria si immette nella Zona Sisri, proseguendo sulla viabilità più esterna fino a Via della Stazione con un ultimo tratto in cui il senso della strada diviene unico (come previsto già da una attuale progettazione del piazzale della stazione). L’intervento oltre a migliorare l’accessibilità di ultimo miglio alla Città dalla stazione per i turisti, risponde ad obiettivi specifici di tutela della sicurezza.

“In ottica di turismo sostenibile – afferma il sindaco Pomes – questo è un progetto che si sposa bene con l’assetto del territorio che stiamo ridisegnando. Questo collegamento servirà a tutti quei cicloturisti che attraverso la mobilità dolce vogliono arrivare in treno con la propria bicicletta e fruire delle bellezze della nostra città arrivando lentamente – conclude Pomes – sono sempre di più i turisti che scelgono cammini e piste ciclabili per raggiungere i loro luoghi di vacanza, per quanto riguarda Ostuni siamo in continuità con i riconoscimenti che abbiamo ottenuto come quello di comune ciclabile dalla FIAB”.

Soddisfatto dell’avvio dei lavori anche l’assessore ai Lavori Pubblici: “Con la cantierizzazione delle aree si passa ufficialmente alla fase di realizzazione dell’opera – sottolinea l’assessore Brescia – questa si inserisce nel progetto di riqualificazione che interesserà la stazione ferroviaria di Ostuni, sia con la realizzazione della velostazione che è in corso, che con il rifacimento del piazzale e della viabilità annessa allo stesso che partiranno a breve. Un progetto – conclude Brescia – non solo destinato ai cicloturisti ma soprattutto dedicato ai cittadini di Ostuni che utilizzano la rete ferroviaria per viaggiare e raggiungere il proprio posto di lavoro”.