INIZIATI I SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI TEODORO D’AMASEA E LORENZO DA BRINDISI

Con la Santa Messa, celebrata presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, sono ufficialmente iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città. Al termine della celebrazione, è partita la Processione con le Reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi, sino alla Basilica Cattedrale, attraversando le principali vie del centro. Durante il percorso, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, ha accompagnato i fedeli con preghiere e canti. Tanta e sentita la partecipazione. Quest’anno, finalmente, dopo tante limitazioni dovute al covid, si torna con la festa Patronale con le tradizionali processioni. Tanti e interessanti gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni. Un programma religioso che cercherà di coinvolgere tutti, per festeggiare i Santi Patroni della città. Tanto è stato l’impegno nell’organizzazione per permettere una grande partecipazione. Viviamo questi giorni con la speranza di avviarci sempre più ad un ritorno alla normalità tanto desiderata. Anna Consales