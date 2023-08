Con la Santa Messa, celebrata presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, sono ufficialmente iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città. Al termine della celebrazione, è partita la Processione con le Reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi, sino alla Basilica Cattedrale, attraversando le principali vie del centro. Durante il percorso, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, ha accompagnato i fedeli con preghiere e canti. Tanta e sentita la partecipazione. Sono molti e interessanti gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni. Un programma religioso che cercherà di coinvolgere tutti. Cerchiamo di vivere nel migliore dei modi la settimana dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni che quest’anno vede, per la prima volta, la presenza di S. E. Mons. Giovanni Intini e del Sindaco Giuseppe Marchionna. Tanto è stato l’impegno nell’organizzazione per permettere una grande partecipazione. Viviamo questi giorni senza dimenticare la solidarietà. Anna Consales