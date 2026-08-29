Sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi

​Tra fede, partecipazione e un forte senso di comunità, si sono aperti ufficialmente i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città, Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi. Un avvio segnato da una grande affluenza di fedeli, che hanno affollato il Santuario di Santa Maria degli Angeli per la Santa Messa inaugurale presieduta da don Rino De Paola, Rettore seminario ordinariato militare. ​Subito dopo la celebrazione, il centro cittadino è stato teatro del primo momento chiave delle ricorrenze: la solenne processione con le Reliquie e la statua di San Lorenzo. Scortato dalle preghiere e dai canti guidati dal parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma, il corteo religioso ha attraversato le vie principali della città fino a raggiungere la Basilica Cattedrale, raccogliendo lungo il percorso una profonda e partecipe testimonianza di devozione popolare. ​Il calendario degli eventi entrerà nel vivo nei prossimi giorni con un ricco programma religioso, pensato per offrire alla cittadinanza momenti di preghiera e meditazione sulle figure dei Patroni, affiancato da un variegato cartellone di appuntamenti civili. ​Grande il lavoro costante del comitato promotore, che ha voluto imprimere ai festeggiamenti di quest’anno anche un forte valore sociale: accanto alla tradizione e allo spettacolo, una grande attenzione sarà riservata alla solidarietà e al sostegno verso le fasce più fragili della popolazione. Buona Festa Patronale 2026! Anna Consales