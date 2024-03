Iniziativa del M5S per contrastare la legge sull’autonomia

Incontro questa sera presso il Bastione S.Giorgio a Brindisi, per parlare della proposta di legge sull’autonomia voluta dalla Lega e contrastata fortemente dal Movimento 5 Stelle. L’incontrò e’ stato organizzato dal movimento grillino. Sono stati messi in luce i limiti di questa eventualità normativa, anche se i grillini non sono del tutto contrari. Possono condividere tale proposta ma con tanti correttivi, in modo da non penalizzare nettamente le regioni meridionali, cosa che avverrebbe con questa proposta. Sono intervenuti il coordinatore regionale, on. Leonardo Donno, l’on. Valentina Palmisano, il consigliere comunale, Roberto Fusco, il segretario provinciale Salvatore Giuliano, il segretario cittadino Ruggero Valzano. Ha concluso il vicepresidente nazionale, sen. Marco Turco.