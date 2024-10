Iniziativa del Rotary “Valesio” sulla pace nel mondo

Nel 2024 siamo ancora costretti a parlare di cosa fare e come per

Alimentare la Pace nel Mondo!

Il Rotary Club di Brindisi VALESIO, da sempre attento a quelli che sono i problemi che caratterizzano il territorio, varca i confini organizzando un evento di carattere internazionale per parlare di uno dei temi più critici del momento come quello relativo ai molteplici conflitti che stanno devastando tutte quelle anime colpevoli solo di essere nate nella parte sbagliata del mondo.

Sono stati invitati a parlarne illustri ospiti che racconteranno quali sono le esperienze e le azioni intraprese dalle loro associazioni e che ricoprono ruoli importanti presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi, che non ha bisogno di presentazioni, e presso l’Africa CUAMM che ha come motto “la salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere”, che è la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, e che dal 1950 ha inviato ben più di 4000 persone in una qualche parte del mondo povero.

Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 9 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Costa d’Avorio) e appoggia 21 ospedali. In Africa sono presenti da oltre 70 anni prendendosi cura di mamme e bambini, garantendo l’accesso al parto assistito e la cura del neonato, riconoscendo il valore immenso dei primi anni sull’intera vita, impegnandosi nella lotta alla malnutrizione e all’HIV/AIDS, intervenendo contro la tubercolosi e nella prevenzione della malaria e lavorando affinché la salute sia un diritto per tutti.

L’evento si terrà Giovedì 24 Ottobre 2024 alle 18:30 presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi.