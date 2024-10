Iniziativa dell’Associazione culturale “Miglio 365” su “Tumori ginecologici”

“TUMORI GINECOLOGICI: COSA NE SAPPIAMO?” PROSEGUONO LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIGLIO 365”. GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2024, ALLE ORE 19:00, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE (VIA PORDENONE N.8 – BRINDISI), NELL’AMBITO DEL PODCAST “CAFFE’ TRA AMICI”, SI PARLERA’ DEI TUMORI GINECOLOGICI. INTERVERRANNO: LA DOTT.SSA FRANCESCA INCALZA, MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA, E LA DOTT.SSA TIZIANA BOVO, PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA E PSICONCOLOGA. L’INCONTRO SARA’ MODERATO DA SAMUELA GIOVE E SARA’ DISPONIBILE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK “ASSOCIAZIONE MIGLIO 365 BRINDISI” E IN DIFFERITA SUI CANALI SOCIAL DELL’ASSOCIAZIONE. CHIUNQUE PUO’ INTERVENIRE PONENDO DOMANDE AGLI OSPITI.