INIZIATIVA DELL’INNER WHEEL PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’associazione Inner Wheel Brindisi ha inteso quest’oggi celebrare la giornata contro la violenza sulle donne con un convegno organizzato presso il Museo Ribezzo di Brindisi, alla presenza del prefetto, dott. ssa Carolina Bellantoni. Ha relazionato la prof. ssa Elvira D’Alo’. Poi ci sono state delle testimonianze di chi e’ stata vittima di violenze. Il messaggio che parte dall’Inner Wheel e’ chiaro: stop alla violenza di genere, certezza della pena per chi fa violenza e sostegno a 360 gradi affinche’ questi uomini che si macchiano di tali atrocità non lo facciano più.