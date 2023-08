INIZIATIVA DI FEDER DIABETICI PUGLIA APS SU “DOMINATE THE WATER”

La Feder Diabetici Puglia APS e Diabete Italia scendono in campo, o meglio dire in mare durante l’evento

sportivo DOMINATE THE WATER durante la tappa Tarantina del circuito di nuoto in acque libere realizzato

dal campione del mondo e olimpico Gregorio Paltrinieri che si terrà il prossimo 16 e 17 Settembre con

partenza dalla sede della Lega Navale.

A volere fortemente la partecipazione di una squadra composta da nuotatori affetti da diabete è stata la

nuotatrice Monica Priore oggi presidente della Feder Diabetici Puglia APS e consigliere nazionale di Diabete

Italia, conosciuta dalle cronache italiane per le imprese sportive realizzate in mare aperto, nonostante lei

stessa sia affetta dal diabete mellito tipo 1 dalla tenera età di 5 anni.

M. Priore: “Sono felice che Diabete Italia, la Mediterraneo Sport e DTW abbiano accolto la mia richiesta, la

realizzazione di una squadra di nuotatori diabetici provenienti da varie regioni italiane, non era cosa

scontata. E sono orgogliosa del fatto che sarà la Puglia, nello specifico la bellissima città di Taranto, a fare da

madrina a questi atleti.”

Ho investito buona parte della mia vita per promuovere l’importanza dell’attività fisica anche in presenza di

una malattia cronica degenerativa come il diabete ed oggi abbiamo il dovere e la possibilità rimarcare

l’importanza dell’attività fisica per prevenire e/o ritardare l’insorgenza di malattie metaboliche come il

diabete tipo 2 e per evidenziare quanto possa essere terapeutica per la gestione di malattie autoimmuni

come il diabete tipo 1. Vi aspetto in acqua!”

Stefano Nervo (presidente di Diabete Italia): “Diabete Italia è la prima realtà in Italia ad aver creato

un’organizzazione strutturata per rappresentare le persone con diabete di ogni tipo verso le istituzioni, il

sistema sanitario e la popolazione in generale. Ne fanno parte 130 Associazioni provenienti da ogni regione

e che lavorano ogni giorno per fare in modo che chi deve vivere con questa malattia lo possa fare senza

limitazioni, cercando di realizzare in pieno ogni propria aspettativa.

La partecipazione ad un evento come “Dominate the Water” rappresenta un importante dimostrazione di

come questa malattia, se ben gestita, non rappresenti un limite invalicabile. Inoltre, l’attività fisica esercitata

in ogni forma, stimolando il metabolismo, è un’importante arma in più che agevola la difficile gestione che

ogni persona con diabete deve affrontare quotidianamente, ogni giorno della propria vita.”

Durante la manifestazione presso lo stand della Feder Diabetici Puglia APS verrà effettuato lo screening

glicemico agli atleti ed ai loro accompagnatori, saranno presenti diabetologi, volontari e infermieri OSDI

Puglia. In tale contesto sarà inoltre possibile reperire informazioni riguardanti il DIABETE nelle sue diverse

forme, che oggi rappresenta una vera e propria pandemia mondiale considerati i numeri in continuo

aumento.

La Feder Diabetici Puglia APS grazie al supporto non condizionante della Colannino Costruzioni S.r.l.,

impresa di costruzioni nata nel territorio jonico, premierà i migliori tempi assoluti femminili e maschili di

entrambe le gare con un oggetto di design, vincitore dell’Oro agli “A’ design award 2023” disegnato

dall’industrial designer tarantino Giuliano Ricciardi.

La squadra di atleti diabetici inoltre sarà vestita dall’Ipersport qualitysport, questo per rimarcare la

sensibilità degli imprenditori tarantini