Iniziativa di formazione di Confesercenti per le aziende sui nuovi accertamenti Inps

Si è tenuto nei giorni scorsi un importante incontro organizzato da Confesercenti Brindisi

riguardante le novità contributive per le aziende e i nuovi controlli dell’Inps. Molto interesse ha

suscitato questo meeting per le tematiche trattate. L’incontro, moderato dal Presidente di Confesercenti

Brindisi, Michele Piccirillo, ha visto la partecipazione della Presidente dell’Ordine dei Consulenti del

lavoro di Brindisi, la Dott.ssa Giusy Rosiello e dell’Avv. Matteo Sances, direttore scientifico

dell’omonimo centro Studi giuridici.

“L’incontro – ha dichiarato nel suo intervento introduttivo il presidente provinciale di

Confesercenti Michele Piccirillo – ha riscontrato un buon interesse tra imprenditori e professionisti,

sintomo della grande curiosità per queste tematiche che coinvolgono le aziende e che dal prossimo

settembre vedranno anche l’avvio di nuovi controlli da parte di Inps. Grazie alla Dott.ssa Rosiello

abbiamo appreso le novità riguardanti la certificazione contributiva per le aziende (cd Durc) mentre

con l’Avv. Sances ci siamo focalizzati sui nuovi controlli “d’ufficio” dell’Inps attraverso l’incrocio di

banche dati e invio di questionari che entreranno in vigore il prossimo 1° settembre. Proprio in merito

a tali controlli, abbiamo rilevato una pericolosa mancanza di dialogo tra Ente e cittadino che risulta

sicuramente anomala se consideriamo invece che la recente riforma fiscale si pone in maniera

letteralmente opposta, cercando di promuovere un reale confronto con l’Amministrazione pubblica.

Per questo motivo Confesercenti ha deciso di collaborare con l’Avv. Sances per segnalare alle

istituzioni queste anomalie e cercando di proporre in maniera costruttiva eventuali modifiche della

normativa”.