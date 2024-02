Iniziativa di solidarietà del Movimento 5 Stelle a La Nostra Famiglia

Un Giorno di Solidarietà e Gioia all’Istituto La Nostra Famiglia

Nella cornice accogliente dell’Istituto La Nostra Famiglia, il

Movimento 5 Stelle di Brindisi, ha dedicato una giornata all’insegna

della solidarietà con un evento speciale che ha coinvolto i bambini e

i ragazzi ospiti dell’istituto . Questo evento unico ha visto anche la

partecipazione di volontari coinvolti nel “Progetto Cosplay for

Charity Brindisi”. Insieme abbiamo voluto donare un po’ di gioia e

sostegno alla comunità dell’istituto.

La giornata è iniziata con un gesto simbolico ma significativo: la

piantumazione di siepi nel giardino dell’istituto. Ma l’evento non si è

fermato qui, perché è proseguito nei locali dell’istituto dove i

volontari animatori, travestiti da supereroi, unitamente agli aderenti

al gruppo territoriale del M5S hanno distribuito tanti giochi e

giocattoli definiti “Montessori “ per la loro specificità d’utilizzo. Così i

bambini e i ragazzi hanno avuto l’opportunità di immergersi in un

mondo di giochi educativi e stimolanti.

L’atmosfera durante l’evento era contagiosa: sorrisi luminosi, risate

allegre e un senso di gioia palpabile hanno reso questa giornata

davvero speciale. Tutti hanno lavorato instancabilmente per

assicurarsi che ogni bambino e ragazzo si sentisse accolto e

supportato, dimostrando che anche piccoli gesti di gentilezza

possono fare una grande differenza.In conclusione, l’evento presso

l’Istituto La Nostra Famiglia è stato un vero trionfo di solidarietà,

gioia e inclusione. Grazie alla dedizione dei volontari e alla

generosità di tutti coloro che hanno voluto che questa giornata si

potesse svolgere, prima fra tutte la Direttrice Sanitaria dottoressa

Ines Sanarica a cui va il nostro grazie anche e soprattutto per il

lavoro che svolge.