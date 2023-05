Iniziativa per la settimana nazionale della celiachia: “Tutti a tavola tutti insieme”

Una giornata del menù senza glutine nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della provincia di Brindisi, è l’iniziativa organizzata il 16 maggio prossimo dal Servizio di Igiene della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi per celebrare la settimana nazionale della Celiachia.

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine. “In questa giornata – spiega Pasquale Fina, dirigente responsabile del Servizio di Igiene della Nutrizione – nelle scuole sarà servito un pasto privo di glutine, al fine di ottenere una auspicata integrazione tra bambini celiaci e non, consumando tutti insieme un pasto gustoso. La giornata è anche occasione per contrastare le fake news che generano cattiva informazione e impediscono la corretta conoscenza della celiachia e di conseguenza delle necessità e dei diritti dei pazienti.”

Al progetto “Tutti a tavola tutti insieme” hanno collaborato le dietiste del Servizio, dottoresse Maria Anna Tomaselli e Vitina Girolamo, che con Fina hanno ideato il menù a base di risotto con zucchine, mozzarella, insalata di pomodori, gallette di riso o di mais oppure pane senza glutine, frutta fresca di stagione.

Per la buona riuscita dell’evento, tutte le ditte di ristorazione scolastica operanti nella provincia di Brindisi sono state invitate a preparare lo stesso menù per il pranzo del 16 maggio da offrire a tutti gli studenti, celiaci e non. Nel progetto sono coinvolti sia le Istituzioni scolastiche che i Comuni della provincia.

La Settimana nazionale della Celiachia, promossa dal 2015 dall’Associazione Italiana Celiachia, celebrata quest’anno dal 13 al 21 maggio, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e diffondere una corretta informazione su un’intolleranza alimentare che secondo stime in Italia colpisce circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.