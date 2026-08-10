Iniziativa ‘Ristretti in agosto’, Caroli (FdI): In carcere a Brindisi esiste problema sovraffollamento, ma grati al personale per impegno quotidiano

“Vorrei innanzitutto riconoscere il valore di questa iniziativa e ringraziare la delegazione territoriale dell’Ucpi per l’invito. Così come sottolineo con piacere il lavoro quotidiano che viene svolto dal personale impegnato nel carcere, ed evidenziare la professionalità che ho potuto riscontrare, ad iniziare dalla direttrice Valentina Meo Evoli, agli agenti della Polizia Penitenziaria e chi si occupa dell’ambito medico. Il carcere di Brindisi come altre strutture in Italia, a causa di scelte che provengono dal passato, sconta un problema di sovraffollamento. Si tratta di circa 100 detenuti in più. Nonostante questo però nel corso della visita ho potuto constatare livelli di assistenza molto più accettabili in tutte le sezioni e anche per quel che riguarda le attività complementari che vengono svolte. Dalla formazione, al teatro, allo sport: sono diversi i percorsi a disposizione dei detenuti. Attività quanto mai fondamentali in questi contesti”. “Nel corso del sopralluogo sono emersi problemi strutturali che riguardano gli spazi all’aperto e le aree destinate all’accoglienza. Per queste situazioni nei prossimi giorni sottoporrò le segnalazioni ricevute agli uffici preposti del governo per valutare la possibilità di finanziare in tempi brevi interventi che possano migliorare la fruibilità dei locali interni ed esterni. Mi riservo una nuova visita nei prossimi mesi con l’obiettivo di poter già essere in una fase di pianificazione progettuale di interventi finanziati”