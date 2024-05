Iniziativa sul turismo di Fratelli d’Italia

Con un Ordine del Giorno ,da discutere al prossimo Consiglio Comunale del 14 maggio, Fratelli d’italia propone l’approvazione di un SISTEMA PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’ OFFERTA TURISTICA E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA CITTÀ DI BRINDISI.

Il documento che vede primo firmatario il Consigliere Borromeo pone attenzione sulle potenzialità dei Social Network ritenuti oramai strumenti di comunicazione di massa tra i migliori in “circolazione” soprattutto in ambito turistico e capaci di commercializzare in maniera ottimale l’offerta turistica di un territorio con eccellenti risultati e benefici sull’ attrattività dello stesso.

Chiede di far confluire tutta l’offerta turistica della Città in un unico canale istituzionale, dotando Brindisi di un Portale Turistico all’avanguardia con annessa app per smartphone, procedere all’aggiornamento di quanto già in essere nonchè all’ installazione di nuova segnaletica turistica , esteticamente “riconoscibile” , dotata di QR Code per un collegamento facile e veloce al portale istituzionale da ogni disposito smartphone.

A completare la proposta vi è l’utilizzo di innovative strategie di Marketing Territoriale per mezzo Social avvalendosi di professionisti del settore.

Una proposta ambiziosa che dovrà scontare sicuramente le difficoltà derivanti dalle risorse economiche a disposizione, ma la necessità di una strategia mirata utile a capitalizzare il più possibile il fenomeno turistico che sta investendo la Città non è più procrastinabile