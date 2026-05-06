Iniziativa UNICEF per la Festa della Mamma a Carovigno

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, il Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi organizza nella piazza principale di Carovigno, dalle 10 alle 13, un banchetto per poter dimostrare, con un piccolo gesto, l’amore per tutte le mamme del mondo.

“Alle bambine e ai bambini di Carovigno (e non solo, vista la presenza già cospicua di turisti nelle nostre città) proporremo di regalare alle proprie mamme una Pigotta o un altro dei regali per la vita che saranno presenti sul banchetto; facendolo – afferma il Presidente del Comitato provinciale, Raffaele Romano – consentiranno all’UNICEF di aiutare un’altra mamma a dare al proprio bambino le cure di cui ha bisogno. La Festa della Mamma è una festa d’Amore. Siamo grati all’Amministrazione Comunale di Carovigno per aver concesso lo spazio e all’Istituto Comprensivo cittadino per aver assicurato la promozione dell’evento”.

L’appuntamento, dunque, è per domenica prossima, 10 maggio, dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza Nzegna a Carovigno.