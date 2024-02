Iniziativa “Venezia a Brindisi”. Domani conferenza stampa di Confesercenti, Confcommercio e Scuola CEF

Carnevale 2024. Conferenza stampa per iniziativa “Venezia a Brindisi”.

In occasione delle iniziative programmate nei giorni 8 e 9 febbraio per il Carnevale 2024, sul

tema “Venezia a Brindisi”, la Confesercenti della Provincia di Brindisi organizza per martedì 6

febbraio, alle ore 11.00, presso la propria sede di via Rubini n.12, la conferenza stampa di

presentazione degli eventi.

Il progetto “Venezia a Brindisi” é realizzato da Confesercenti Brindisi, Scuola CEF e

Confcommercio Brindisi. Si ringrazia l’associazione “Vogatori Remuri Brindisi” per aver messo a

disposizione le caratteristiche imbarcazioni brindisine, gli “schifarieddi”.

Con l’imprescindibile supporto dei commercianti locali, l’iniziativa avrà l’obiettivo di

trasformare Brindisi, con cortei in costume, tradizionali menù gastronomici e tipiche musiche

veneziane, in un luogo di festa e celebrazione ludica, coinvolgendo l’intera comunità cittadina nel

Carnevale 2024.