INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER IL PERIODO NATALIZIO

Iniziative a sostegno delle attività commerciali

per il periodo natalizio

Torna “Fatti un regalo…compra a Francavilla”, il concorso a premi nato per incentivare gli acquisti nelle attività commerciali cittadine a cura del DUC Città degli Imperiali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il meccanismo del concorso è molto semplice. Tutti coloro che sino a domenica 8 gennaio effettueranno acquisti per un importo minimo di 30 euro negli esercizi commerciali convenzionati otterranno gratuitamente un biglietto che consentirà di partecipare all’estrazione finale.

La nuova formula mette in palio ben 35 premi sotto forma di buoni che il vincitore potrà spendere in una qualsiasi delle attività che aderiscono all’iniziativa. Si partirà con il primo premio da 500 euro a scendere sino al 35° estratto con un buono da 50 euro. L’estrazione finale si terrà venerdì 20 gennaio 2023 con un evento pubblico.

“Fatti un regalo… compra a Francavilla – spiega l’Assessora alle Attività Produttive Anna Tagliente – è una occasione per rafforzare il commercio in vista dello shopping natalizio. I premi, a loro volta, ritorneranno nelle attività aderenti che potranno così beneficiare doppiamente di questa iniziativa.”

I negozi potranno aderire gratuitamente inviando una mail con il modulo di adesione all’indirizzo duc.francavillafontana@gmail.com.

Torna anche l’altro grande classico targato DUC, “Natale in vetrina”, che premia gli addobbi natalizi curati dalle attività commerciali. Tanti i premi in palio per questa virtuosa competizione che vedrà nelle vesti di giudici anche i cittadini che potranno esprimere il proprio apprezzamento sui social affiancando il giudizio della giuria tecnica.

Il titolare della vetrina prima classificata riceverà un premio di 1000 euro, al secondo andranno 800 euro, al terzo 600 euro, al quarto 400 euro, al quinto 200 euro.

Le attività interessate potranno iscriversi entro il 15 dicembre inviando il modulo di adesione all’indirizzo duc.francavillafontana@gmail.com.

“Natale in vetrina – conclude l’Assessora Tagliente – premia la creatività degli operatori commerciali che con il loro impegno contribuiscono ad abbellire la Città nei giorni di festa. La crescita e lo sviluppo del territorio dipendono dalle scelte che facciamo ogni giorno, per questo è importante sostenere il lavoro dei nostri esercenti che si dedicano con passione e dedizione alla propria attività.”

I due regolamenti e le relative modulistiche sono disponibili sul sito internet istituzionale.