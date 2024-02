Iniziative “Venezia a Brindisi”. Domenica si terrà il corteo marittimo con maschere veneziane

Confesercenti, Scuola CEF e Confcommercio mantengono i loro impegni e pur se le festività

legate al Carnevale 2024, sono terminate, domenica 18 febbraio si terrà l’iniziativa che non si è

tenuta domenica scorsa causa maltempo, all’interno degli eventi “Venezia a Brindisi”, che tanto

successo hanno riscosso in città.

Pertanto, dalle ore 10,00 è in programma il corteo marittimo di maschere veneziane con

partenza dalla lega navale e attracco alla banchina nei pressi di Palazzo Montenegro, sul lungomare

Regina Margherita. La caratteristica sfilata proseguirà poi per tutto il lungo mare e per le vie principali

del centro urbano. Si invita la cittadinanza a partecipare con entusiasmo per trascorrere qualche ora

in maniera ludica e festosa.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo Velico di Brindisi, Lega Navale,

Capitaneria di Porto e Autorità portuale.