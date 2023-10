INNER WHEEL – L’IMPORTANZA DELLE OPPORTUNITA’…

L’evento organizzato dal Club Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi “F. Ribezzo”, lo scorso 19 Ottobre, è stato svolto in stretta osservanza delle indicazioni programmatiche per l’anno sociale innerino 2023/2024, delineate dalla Governatrice del Distretto 210 Inner Wheel Italia, Rosalba Rossano Tufano, già dallo scorso luglio.

Indicazioni conseguenti al tema proposto dalla Presidente Internazionale Trish Douglas:

“Shine a light, aiuta ad abbandonare l’oscurità – diventa guida alla speranza”. Temache focalizza tre aree di particolare attenzione, tutte legate alla contemporaneità, sempre più complessa e caratterizzata da molteplici e significative criticità:

Salute – Opportunità – Ambiente.

È’ stata accolta la sua esortazione, rivolta a ogni donna dell’Inner Wheel, ad essere “Faro del cambiamento” in quanto capace di cogliere i bisogni del tempo in continuo e repentino mutamento come quello che si sta vivendo.

La Presidente del Club Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”, Francesca Capeto, ha avuto il piacere e la soddisfazione di affrontare gli aspetti inerenti ad una delle tre aree, quella delle Opportunità.

In particolare, quella riferita al sociale, nell’aspetto peculiare del contrasto ad ogni forma di emarginazione e di esclusione come quelle che possono essere dirette verso chi, riconquistata la libertà di cui era stato privato, deve poter fruire di opportunità più larghe possibili.

Gli interventi dei relatori hanno offerto una preziosa occasione di riflessione e di sollecitazione ad agire, a fare, per mantenere sempre viva la luce di quel Faro che con grande senso di responsabilità si dovrebbe tenere accesa e viva.