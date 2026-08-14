Innovazione dei servizi e Intelligenza Artificiale: Mesagne si aggiudica il finanziamento regionale

La Città di Mesagne avvia un ambizioso progetto di trasformazione digitale volto a migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione attraverso l’adozione di sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale (IA). L’iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, ha ottenuto un contributo di 300.000,00 euro.

Il progetto, presentato dal Comune di Mesagne attraverso l’Area Transizione Digitale insieme al Comune di San Pancrazio Salentino, mira a superare la frammentazione dei dati e a ottimizzare i flussi informativi interni ed esterni. Attraverso l’integrazione delle banche dati esistenti, l’ente potrà offrire servizi più efficienti, trasparenti e accessibili.

Le principali innovazioni per i cittadini sono rappresentate da Assistenti Virtuali che forniranno assistenza immediata su servizi, scadenze e procedure. In particolare, un “chatbot” dedicato all’ambito tributario guiderà cittadini e imprese nella consultazione della propria posizione e nella compilazione delle dichiarazioni. Inoltre, un motore di ricerca intelligente basato sul linguaggio naturale, permetterà di interrogare i dati comunali in modo semplice, facilitando il reperimento di atti, delibere e informazioni amministrative.

Grazie al miglioramento dei processi, i cittadini potranno monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle proprie pratiche ricevendo notifiche automatiche.

Infine, in ambito turistico, verrà progettato un assistente turistico intelligente che valorizzerà il patrimonio storico e culturale della città, offrendo itinerari personalizzati e informazioni contestuali basate sulle basi di conoscenza locali.

L’intervento non impatterà solo sui servizi esterni, ma riqualificherà il lavoro dei dipendenti comunali riducendo i tempi di trattamento delle pratiche, eliminando i passaggi manuali ripetitivi e il rischio di smarrimento documentale. La soluzione sarà sviluppata seguendo un approccio antropocentrico, garantendo che l’IA rimanga uno strumento di supporto sotto la costante supervisione umana e nel pieno rispetto della privacy e del GDPR. Il progetto prevede anche la pubblicazione automatizzata di nuovi dataset sul portale regionale Open Data, contribuendo alla trasparenza dell’azione amministrativa.

Le attività, la cui durata complessiva è stimata in 24 mesi, prevedono fasi di analisi, sviluppo, test rigorosi e formazione specifica per il personale dell’ente. Il Responsabile Unico del Progetto e della Transizione Digitale è l’Ing. Angelo B. Capodieci.

Con questo intervento, Mesagne si pone all’avanguardia nella transizione digitale regionale, perseguendo gli obiettivi di crescita economica, inclusione e innalzamento della qualità della vita previsti dalle strategie nazionali e dal PNRR.

“Con il nuovo progetto sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, realizzato in sinergia con il Comune di San Pancrazio Salentino, puntiamo a rendere la Pubblica Amministrazione più vicina alle esigenze reali di cittadini e imprese — ha dichiarato il Sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli — facilitando l’accesso ai servizi e valorizzando il patrimonio informativo dell’Ente. Evolvere verso modalità di lavoro più efficienti, grazie alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, ci consentirà di abbattere i tempi burocratici e di offrire servizi digitali più efficaci e trasparenti”.