Innovazione, economia circolare e gestione degli scarti agricoli: TANGO-Circular, il ciclo di incontri giunge a Mesagne

Tutto pronto per il 28 febbraio, con la Puglia protagonista degli incontri partecipati di Tango-Circular, progetto finanziato dal programma Erasmus+ con l’obiettivo di offrire una formazione specifica agli operatori agricoli e altri stakeholder, in tema di valorizzazione di ciò che è considerato “rifiuto” agricolo, puntando al miglioramento dei ricavi economici e della sostenibilità ambientale delle produzioni.

Cinque i Paesi europei coinvolti dal progetto, quindici i partner istituzionali, fra cui l’Unione delle Province Pugliesi e la Provincia di Brindisi, guidata dal presidente Antonio Matarrelli.

«E’ fondamentale diffondere tra gli agricoltori la consapevolezza che, valorizzando ciò che solitamente viene considerato “rifiuto”, è possibile contribuire allo sviluppo sostenibile degli eco-sistemi territoriali migliorando, allo stesso tempo, la produzione delle imprese agricole» ha evidenziato Matarrelli, secondo cui «Tango-circular, grazie al lavoro della Direzione generale retta dal dott. Roberto Serra, è il nuovo esempio di come le Province pugliesi sappiano cogliere la sfida del futuro, rimboccandosi le maniche e lavorando fianco a fianco con cittadini, enti, istituzioni, imprese ed associazioni di categoria».

Cofinanziato dall’Unione Europea, TANGO-Circular nasce dalla consapevolezza che, se adeguatamente gestiti e inseriti in una corretta catena di valore, i rifiuti agricoli, organici e non, possono rivelarsi una nuova risorsa da valorizzare nel quadro di un approccio all’economia circolare, specialmente nelle aree rurali.

Tuttavia, sebbene l’agricoltore sia responsabile della gestione del fine vita dei sottoprodotti e dei rifiuti agricoli, non è in grado di farlo da solo. Pertanto, gli agricoltori, così come gli altri stakeholder coinvolti nella relativa catena di valore, meritano una formazione specifica, che attualmente non esiste in tutta Europa.

Scopo di Tango-Circular è dunque contribuire allo sviluppo degli ecosistemi regionali tramite un modello di apprendimento basato sul lavoro, grazie ad un approccio a ‘Quadrupla Elica’ che coinvolge le Istituzioni pubbliche (Ministeri, Regioni, Enti Locali e Agenzie), enti preposti alla formazione professionale, stakeholder privati ​​(associazioni di agricoltori, collezionisti/imprese di riciclaggio/associazioni) e società civile (ONG, associazione no-profit).

Dopo la tappa tenutasi a Corigliano d’Otranto, il 28 febbraio, dunque, sarà il momento della tappa brindisina voluta non solo per disseminare i risultati progettuali nell’ambito di TANGO, ma anche per offrire ad amministrazioni locali, esperti, associazioni di categoria e cittadini un momento di confronto partecipato sulle prospettive di sviluppo nel settore agricolo.

L’evento, che si svolgerà presso l’Auditorium del Castello di Mesagne a partire dalle ore 15.00, vedrà i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne on. Antonio Matarrelli e del presidente UPI Puglia Stefano Minerva. A seguire, la presentazione di TANGO-Circular e dei risultati progettuali con gli interventi del Direttore Generale di UPI Puglia Roberto Serra, del docente universitario e responsabile di progetto Pietro Picuno e del Direttore di Confagricoltura Brindisi Adriano Abate e del prof. Giancarlo Colelli dell’Università di Foggia, moderati dal giornalista Cosimo Saracino. E ancora, interventi di cittadini, enti, istituzioni, imprese ed associazioni di categoria.