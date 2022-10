INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIDATTICA ALL’ IISS EPIFANIO FERDINANDO

L’ IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne, grazie ai fondi stanziati dal PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” ha installato 22 monitor multitouch da 65” e 3 da ben 86″, provvisti di proprio sistema operativo e dotati di webcam e applicazioni che consentono un utilizzo interattivo e multifunzione, oltre che il collegamento ad Internet per la condivisione di documenti, files e materiale didattico. I monitor, a disposizione di docenti e alunni, rappresentano uno strumento indispensabile per la realizzazione di una didattica sempre più innovativa, multimediale, ed inclusiva. Adesso ogni aula, in tutti i plessi del Ferdinando, è provvista di una moderna “lavagna digitale”.