Presso l’Hotel Palazzo Virgilio di Brindisi si è tenuto un interessante Convegno sul tema:”Innovazione tecnologica nella ASL di Brindisi: dalle grandi macchine alla telemedicina per una minore distanza con il territorio”. L’evento è stato organizzato da: il Rotary Club di Brindisi, il Rotary Club di Brindisi Valesio e il Rotary Club di Brindisi Appia Antica. Hanno relazionato sull’argomento: dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi, e ing. Daniele Paladini, U. O.Ingegneria Clinica ASL Brindisi. Sono intervenuti: il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club di Brindisi, l’avv. Vittorio Piceci, Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, l’avv. Daniela Passaro, Presidente del Rotary Club di Brindisi Appia Antica. Ha presentato l’evento il dott. Cosimo Simone e il dott. Massimo Stomati ha moderato gli interventi. Per telemedicina si intende l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali, come computer e dispositivi mobili, per accedere ai servizi sanitari da remoto e gestire l’assistenza sanitaria. Si può attivare una rete ospedale-medici-territorio, per monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la prevenzione. Le prime esperienze di telemedicina in Italia sono state avviate negli anni Settanta, con riferimento all’uso della tecnologia per assistere un paziente quando non era possibile agire in presenza. La telemedicina è in grado di evitare molti ricoveri inappropriati e di ridurre la distanza che c’è tra la Sanità e i cittadini. Sono stati focalizzati gli aspetti favorevoli, ma, anche le criticità relative alla protezione dei dati personali sensibili. Importante, prima di tutto, l’umanizzazione delle cure affinché il paziente possa sentirsi a proprio agio. L’ASL ha portato avanti un’innovazione tecnologica importante. Anna Consales