Inps Brindisi. Presentato il rendiconto 2023

E’ stato presentato questa mattina a sindacati, enti datoriali e associazioni di categoria il bilancio di rendiconto 2023 dell’Inps di Brindisi, alla presenza del direttore provinciale Salvatore Saracino e del presidente del comitato Inps, Vito Parziale. L’incontro si è’ tenuto presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi. Nel corso dell’incontro sono stati discussi, tra le altre cose, i problemi derivanti dall’evasione contributiva di soggetti privati o aziende, la nuova normativa in tema di requisiti per la pensione anticipata e le novità in materia di invalidità civile. Ci saranno assunzioni di nuovi e ulteriori ispettori per raggiungere gli obiettivi standard lavorativi prefissati.