Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Brindisi: approvati tutti i punti all’ordine del giorno. Il Presidente Angelo Pomes presta giuramento

Si è svolta questa mattina, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, convocata in prima convocazione alle ore 11.00, come da ordine del giorno .

In apertura dei lavori, il neo Presidente Angelo Pomes ha letto il giuramento istituzionale, ai sensi della normativa vigente, segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha proceduto alla convalida degli eletti a seguito della consultazione elettorale di secondo grado del 15 marzo 2026, dando così piena operatività all’organo consiliare. Successivamente, il Presidente ha comunicato la nomina del Vice Presidente Elio Ciccarese, già formalizzata con apposito decreto presidenziale.

L’assemblea ha quindi esaminato e approvato all’unanimità tutti i punti iscritti all’ordine del giorno, tra cui le tre variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028, sottoposte a ratifica, e l’accordo di cessione bonaria di suolo in esecuzione della sentenza del TAR Lecce (Sez. III), con contestuale approvazione dello schema di atto notarile.

Il Presidente Angelo Pomes ha espresso soddisfazione per il clima collaborativo e per la rapidità dei lavori, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso volto a garantire efficienza amministrativa e risposte concrete ai territori della provincia.

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming ed è già disponibile sul portale istituzionale.