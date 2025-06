Inseguimento a Francavilla. Un carabiniere è stato ucciso!

Un gravissimo fatto di sangue si è verificato a Francavilla Fontana. Una pattuglia dei carabinieri stava effetrtuando dei controlli stradali sulla via per Grottaglie, nei pressi della zona industriale. Un’auto non si è fermata all’alt e ne è nato un inseguimento culminato in una sparatoria che è risultata fatale per un brigadiere dei carabinieri. Si tratta di Carlo Legrottaglie, 60 anni, in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Francavilla, ormai prossimo alla pensione e residente ad Ostuni.