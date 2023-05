INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON SINDROME DI DOWN. DOMANI CONFERENZA STAMPA A MESAGNE

l’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi invita a partecipare alla conferenza stampa indetta per giovedì l giugno alle ore 10:30 presso la sede del Comune di Mesagne (stanza del sindaco) con sede in via Roma, 2.

La Conferenza ha come oggetto l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down, un obiettivo che l’AIPD persegue da anni insieme alle famiglie, operando sul territorio con l’intento di promuovere autonomia e progetti di vita indipendente. Di recente, tale obiettivo è stato concretamente raggiunto per due giovani con sindrome di Down, Francesca e Michele.

All’iniziativa interverranno:

dott. Antonio MATARRELLI, sindaco di Mesagne dott. Lorenzo PERRINI, sindaco di Cisternino dott. Antonio CALABRESE, presidente dell’Ambito Territoriale Br/4 dott.ssa Luisa D’ADAMO, direttrice Leroy Merlin Mesagne dott. Michele MANCINO, responsabile Risorse Umane Leroy Merlin Mesagne dott.ssa Stefania CALCAGNI, presidente A.I.P.D. Brindisi dott.ssa Paola GUIDO, psicologa A.I.P.D. Brindisi I due lavoratori, Francesca DE GIORGI e Michele MAGGI.