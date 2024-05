Insieme A Telethon nella campagna “Io per Lei”. Torna la Campagna Telethon per celebrare le mamme rare

In un impegno congiunto il Sindacato Autonomo di Polizia ed i Volontari della UILDM, volontari

per Telethon, si uniscono per una causa che tocca il cuore di tutti: “Io per Lei”. Questa straordinaria

campagna di raccolta fondi promossa da fondazione Telethon si terrà nei giorni 4 e 5 Maggio 2024

presso la suggestiva cornice di Piazza della Vittoria a Brindisi.

“Io per Lei” è un inno alla forza e al coraggio delle mamme rare, donne straordinarie che si dedicano

con amore e dedizione ai propri figli affetti da malattie genetiche rare. Queste donne, spesso trascurate

dall’attenzione mediatica e sociale, incarnano la resilienza e la determinazione in ogni gesto

quotidiano.

In collaborazione con Telethon, fondazione leader nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche, il

Sindacato Autonomo di Polizia e i Volontari della UILDM si impegnano a raccogliere fondi vitali per

sostenere la ricerca e offrire supporto concreto alle famiglie colpite da queste condizioni rare. Con un

piccolo contributo di 15 euro verranno distribuite le scatole in latta contenenti i cuori di biscotto della

famosa pasticceria Grondona di Genova, disponibili in tre gusti: arance di Sicilia e gocce di

cioccolato, pasta frolla e cacao e gocce di cioccolato.

Ogni donazione, grande o piccola, contribuirà a fare la differenza nella vita di queste mamme

coraggiose e dei loro bambini. La loro forza è un esempio per tutti noi.

Per ulteriori informazioni o per partecipare attivamente a questa iniziativa, vi invitiamo a raggiungerci

in piazza Della Vittoria nelle date indicate.

Unisci la tua voce alla nostra e sostieni “Io per Lei” perché ogni madre, indipendentemente dalle sfide

che affronta, merita il nostro amore e supporto.