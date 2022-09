INSIEME CONTRO IL CANCRO A SAN PANCRAZIO SALENTINO

Riflettori puntati sulla prevenzione come strumento principale nella lotta contro il cancro

A San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi si semina amore. Pochi giorni fa si è tenuta al Parco dell’Unicef, la seconda edizione di “Festa Insieme”, una serata speciale in cui si è dato ampio spazio alla fusione di associazionismo, cultura, arte, musica, e soprattutto solidarietà. A presentare l’evento, ideato e promosso dal gruppo ‘Insieme contro il cancro’, Rino Spedicato e Daniela Risolo.Contribuire attivamente alla giusta causa, alla quale nessuno può e deve sentirsi ‘indifferente’, è la conferma di quanto sia radicata in terra pugliese la cultura sulla solidarietà sociale. Promuovere e sensibilizzare la popolazione nella lotta al cancro, fare rete informativa, e porre l’attenzione ai malati oncologici che combattono quotidianamente con la malattia, questi i presupposti della manifestazione che ha visto salire sul palco numerosi ospiti tra cui il Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, a testimonianza di quanto la prevenzione, il percorso scientifico e la raccolta fondi siano fondamentali per sostenere la ricerca per monitorare e migliorare la qualità di vita del paziente. Una diagnosi che devasta, che annienta ogni speranza e la paura di non farcela. Quando si affronta una malattia come il tumore, in cui spesso lo sconforto prende il sopravvento, è necessario ricevere le giuste linee guida, individuare i protocolli da seguire e ricevere un supporto psicologico, a cui mostrare tutti gli aspetti vulnerabili di sé. Perché ancora oggi, la parola cancro si fa fatica a pronunciarla. Eventi come questi, a cui hanno preso parte numerose associazioni del territorio tra cui: AIL ARC, ALR, , ALR Associazione ‘Lorenzo Risolo’, ODV, ANDOS, ANT, APEO, Associazione ‘Il Giglio della Valle’ (mediazione familiare anche in ambito oncologico), Associazione ‘Conchiglia’, associazione ‘Cuore di donna’, Associazione ‘Mimmo Puglia’, Associazione ‘Pandora Idea Onlus’, Fondazione ‘Tonino Di Giulio’, Gruppo ‘Civette del Salento’, LILT, Komen Puglia Associazione ‘A mani tese’, Compagnia del Ciambellano, Gruppo ‘Insieme contro il cancro’, sono la risposta del continuo interscambio tra i vari presidi periferici e territoriali, offrendo ciascuno un valido contributo nel proprio campo di competenza, per garantire uniformità e servizi. Tra gli ospiti musicali la cantautrice napoletana JOIA B, che con il brano ‘Un tempo per volare’, ha voluto lanciare uno suo straordinario messaggio di speranza verso tutte le persone che lottano per sconfiggere la malattia. È una sfida, un atto di coraggio, un racconto corale. E l’amore è l’arma potente che risiede in tutti noi, tutti abbiamo ‘un tempo per volare”. Si è ballato e cantato inoltre sulle note di ‘Sciamarè,’ ultimo successo di Joia B accompagnata magistralmente dalla scuola di ballo Centro Danza Excelsior, con la partecipazione di Laura Pasanisi e Klodiana Troqe.

Sabrina Ciani