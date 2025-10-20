“Insieme per la prevenzione”: al via le visite senologiche gratuite promosse dalla Fondazione San Giorgio

Mesagne, 20 ottobre 2025 – La Fondazione San Giorgio, da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della persona, lancia una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione senologica, in collaborazione con il Centro Medico Apulia e con il supporto delle associazioni del territorio: ANDOS Comitato di Brindisi odv, Le Civette del Salento, Cuore di Donna, oltre all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne.

L’iniziativa prevede l’erogazione di circa 100 visite senologiche gratuite, interamente finanziate dalla Fondazione, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle donne in situazioni di fragilità o disagio, ribadendo un messaggio fondamentale: la salute è un diritto e la prevenzione è un gesto d’amore.

Le donne beneficiarie saranno individuate grazie al lavoro di rete delle associazioni coinvolte e dell’Ufficio Servizi Sociali, che si occuperanno di segnalare i casi più urgenti e meritevoli di attenzione.

«Questa iniziativa – dichiara Liuba Meo, responsabile amministrativa della Fondazione San Giorgio – nasce dalla volontà di offrire un sostegno tangibile alle donne del nostro territorio, puntando sulla prevenzione come strumento essenziale per tutelare salute e benessere. Lavorare insieme, in sinergia con le realtà associative e istituzionali locali, ci permette di raggiungere più efficacemente chi ha davvero bisogno.»

Con questo progetto, la Fondazione San Giorgio rinnova il proprio impegno a promuovere la cultura della prevenzione e della cura, coerentemente con i valori che da sempre ispirano la sua azione sul territorio.