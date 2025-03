Integrazione scolastica – Al via i laboratori inclusivi artistici e sportivi 2025

La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con SOCIOCULTURALE, nell’ambito del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, propone, a partire dal mese di aprile 2025, quattro Laboratori Inclusivisi d’Arte e Sport 2025 per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere dei ragazzi.

Le quattro esperienze proposte sono:

Piscina – c/o Piscina “Giacomo Parodo” (via Ettore Ciciriello – Brindisi)

– c/o Piscina “Giacomo Parodo” (via Ettore Ciciriello – Brindisi) Equitazione – c/o Centro Ippico Argentone (c.da Argentone – Francavilla F.na)

– c/o Centro Ippico Argentone (c.da Argentone – Francavilla F.na) Arte – c/o I.I.S.S. Da Vinci (via Giuseppe Attoma 9 – Fasano)

– c/o I.I.S.S. Da Vinci (via Giuseppe Attoma 9 – Fasano) Barca – c/o Barca Africa (Piazzale Lenio Flacco – Brindisi)

Ogni laboratorio si avvarrà dell’apporto di educatori e OSS del Servizio, che coadiuveranno l’esperto nella conduzione e realizzazione delle attività. È previsto il servizio trasporto gratuito per quanti non risiedano nello stesso comune in cui si svolge l’attività laboratoriale. Le attività in periodo scolastico si svolgeranno esclusivamente nel pomeriggio, mentre, al termine della scuola, potranno aversi anche in mattinata.

📍 Chi può iscriversi?

Ragazze/i beneficiari del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi e compagni coetanei.

📍 Come iscriversi?

Le richieste di iscrizione, tramite modulo specifico disponibile al seguente link https://forms.gle/ABomif5yjCjKG6eR8, dovranno pervenire all’indirizzo brindisi@socioculturale.it, entro mercoledì 26 marzo 2025.

📍 Quando?

I laboratori si svolgeranno in un periodo che va da aprile a luglio. Il calendario completo delle attività è disponibile sul portale dedicato all’integrazione scolastica al seguente link https://integrazionescolastica.provincia.brindisi.it/