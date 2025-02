Integrazione scolastica, al via il progetto sperimentale “Educatore di Plesso”

Al via un nuovo progetto sperimentale che integra i servizi agli studenti con disabilità, e non solo, al fine di creare nell’ambito scolastico un clima sereno e inclusivo in cui i ragazzi possano imparare a gestire le emozioni, anche in relazione alle diversità, per sviluppare rapporti sani e soddisfacenti dentro e fuori la scuola.

Il progetto “Educatore di Plesso – Emozioni, conflitti e resilienza: la sfida di cadere in piedi” parte per il primo anno con una sola scuola “pilota”, l’I.I.S.S. “Ferraris – Marconi – Valzano” di Brindisi, ma monitorandone il gradimento e l’efficacia, potrà essere implementato nel prossimo anno scolastico.

Il progetto, messo a punto dall’Area 1 – Servizi per l’inclusione delle persone con disabilità della Provincia di Brindisi in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale, è affidato al dott. Angelo Pennetta (pedagogista, educatore domiciliare, analista del comportamento) e si articolerà in sette incontri:

1° Incontro – Emozioni senza filtri

Obiettivo: Identificare e comprendere le emozioni per imparare a gestirle meglio.

2° Incontro – Dillo senza esplodere!

Obiettivo: Comunicare le emozioni senza aggressività o chiusura.

3° Incontro – Discutere sì, ma con stile!

Obiettivo: Riconoscere le dinamiche dei conflitti e sviluppare strategie per risolverli.

4° Incontro – Si cade, ci si rialza!

Obiettivo: Comprendere che perdere fa parte del percorso di crescita.

5° Incontro – Vedi con i miei occhi!

Obiettivo: Sviluppare l’empatia per comprendere le emozioni altrui.

6° Incontro – Squadra vincente!

Obiettivo: Creare e mantenere relazioni basate su fiducia e rispetto.

7° Incontro – Resilienza on stage! Mettiamoci in gioco per davvero

Obiettivo: Applicare le competenze apprese attraverso un’attività esperienziale.

Per informazioni: brindisi@socioculturale.it

Staff del Servizio provinciale Segretariato Sociale:

dott.ssa Elena Galiano – Coop. Socioculturale s.r.l.

dr Alessandro Nocco – Coop. Socioculturale s.r.l.

Servizio Integrazione Scolastica Provincia di Brindisi:

dott.ssa Giulia Longo

dr Carmelo Leo

Dirigente del Servizio dell’Ente Provincia:

dott.ssa Fernanda Prete