“Integrazione scolastica, basta ritardi. L’amministrazione Marchionna solleciti il consorzio sociale per la pubblicazione del bando”

Il servizio di integrazione scolastica del Comune di Brindisi, essenziale per garantire il diritto allo studio e l’inclusione degli alunni con disabilità, è in scadenza il 31 gennaio e continua nel frattempo a registrare una crescita costante del numero di utenti e dei bisogni educativi. È inaccettabile che, a poche settimane dalla scadenza, non sia ancora stato pubblicato il nuovo bando di gara, con il rischio concreto di creare incertezza per le famiglie e precarietà per gli operatori.

Alla luce delle risultanze della odierna commissione consiliare servizi sociali, si chiede con fermezza al sindaco Giuseppe Marchionna e alla sua Giunta di attivare immediatamente tutte le procedure necessarie per sollecitare al consorzio sociale di ambito la pubblicazione del bando, evitando l’ennesima gestione in affanno di un servizio così delicato. L’inclusione scolastica non può essere affrontata come un semplice adempimento amministrativo e per questo si richiede programmazione, visione politica e capacità di ascolto di chi ogni giorno vive nelle scuole la complessità di questo servizio, dagli operatori alle famiglie.

Ci auguriamo che con il nuovo bando si possa rilanciare ulteriormente il servizio di integrazione scolastica, già un’eccellenza riconosciuta a livello regionale, che valorizzi le competenze degli operatori, garantisca condizioni di lavoro dignitose e stabili, e risponda davvero ai bisogni crescenti degli utenti e delle loro famiglie. Ci auguriamo quindi che il nuovo appalto valorizzi l’esperienza del passato e dia l’avvio ad un percorso rinnovato, fondato sulla qualità educativa, sulla continuità del servizio e su un utilizzo responsabile e trasparente delle risorse pubbliche.

L’amministrazione Marchionna dimostri nei fatti di considerare la disabilità e l’inclusione scolastica una priorità politica e non un capitolo marginale del bilancio comunale. Far pubblicare subito il bando significa garantire serenità alle famiglie, tutela ai lavoratori e rispetto del diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi più fragili della nostra comunità.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Attiva Brindisi, Impegno per Brindisi, componente centrosinistra del Gruppo misto.