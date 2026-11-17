QUESTA MAGGIORANZA E SINDACATI POCO AVVEDUTI MORTIFICANO E SVENDONO I LAVORATORI

Il servizio di integrazione scolastica di Brindisi, un’eccellenza che oggi rischia di essere sacrificata sulla pelle dei lavoratori e delle famiglie.

Abbiamo appreso con sommo stupore e profonda rabbia che due sigle sindacali, CGIL e UIL, insieme a questa maggioranza, avrebbero condiviso un percorso che rischia di penalizzare pesantemente decine di lavoratori impegnati nel servizio di integrazione scolastica.

Parliamo di un servizio che rappresenta un autentico fiore all’occhiello del Comune di Brindisi e, oserei dire, un’eccellenza per tutto il Mezzogiorno. Un servizio rivolto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, svolto da educatori e operatori sociosanitari altamente professionalizzati, che da tanti anni garantiscono competenza, esperienza e qualità dell’assistenza attraverso le cooperative sociali.

Dietro questa eccellenza ci sono persone, lavoratori e lavoratrici che hanno costruito negli anni un patrimonio di professionalità e dedizione. Padri e madri di famiglia che, da settembre a giugno, assicurano un servizio fondamentale e che, con la chiusura delle scuole e la conseguente sospensione dell’attività, hanno sempre potuto beneficiare degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa.

Oggi, invece, qualcuno ha pensato bene di trasformare questi rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato.

Sia chiaro: in linea generale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta una conquista e una garanzia per qualsiasi lavoratore. Ma quale garanzia può rappresentare quando non viene assicurata la continuità del lavoro per tutto l’anno e, contemporaneamente, si rischia di perdere il diritto agli ammortizzatori sociali nei mesi in cui il servizio è sospeso?

È proprio qui che si consuma quella che consideriamo una grave penalizzazione. Si offre ai lavoratori un’indeterminazione soltanto formale, senza garantire loro un’effettiva continuità occupazionale, con il rischio concreto di privarli di tutele economiche fondamentali per il sostentamento delle rispettive famiglie.

E allora ci chiediamo: a chi giova questa operazione? Alle cooperative? Alla politica? Certamente non ai lavoratori, almeno stando alle conseguenze che questa trasformazione rischia di produrre.

Non comprendiamo il comportamento della CGIL e della UIL, comparto Funzione Pubblica, che sembrano aver assunto posizioni difficilmente conciliabili con la tutela degli interessi dei lavoratori.

La CGIL continua ad assumere posizioni e ad alimentare aspettative su presunte e ipotetiche assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali e, in particolare, presso il Comune di Brindisi, prospettando scenari occupazionali che, allo stato attuale, non trovano alcuna concreta prospettiva di realizzazione. Nel frattempo, però, si rischia di sacrificare le tutele economiche di lavoratori che già da anni garantiscono un servizio indispensabile per la città.

La UIL, invece, sembra aver cambiato orientamento rispetto alle posizioni sostenute in precedenza. Quali sono le ragioni di questo cambiamento?

Va invece riconosciuta alla CISL una posizione chiara: al tavolo regionale, al quale ha partecipato insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha espresso la propria contrarietà al superamento del rapporto di lavoro stagionale, così come previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, sostenendo il mantenimento di tale inquadramento contrattuale.

Ed è proprio sul comportamento delle organizzazioni sindacali che chiediamo chiarezza. Al tavolo regionale, infatti, anche CGIL e UIL hanno assunto una posizione contraria al mantenimento del rapporto di lavoro stagionale. Occorre dunque spiegare ai lavoratori quali siano state le ragioni e le valutazioni che hanno portato a sostenere questa posizione e quali conseguenze concrete essa comporti per il loro futuro.

E soprattutto, perché soltanto oggi, dopo sei, sette e persino dieci anni di rapporti di lavoro, si solleva la questione della necessità di un avallo regionale per questa trasformazione contrattuale? Se tale passaggio è realmente necessario, si chiarisca il quadro normativo e si proceda affinché la Regione assuma le proprie responsabilità, riconoscendo il valore di un servizio sociale tanto importante.

Non possiamo accettare che si giochi sulla pelle dei lavoratori, ma neppure su quella degli utenti e delle loro famiglie, che hanno bisogno di certezze, continuità e qualità nell’assistenza.

Chiediamo inoltre che venga fatta piena luce sulla legittimità dei contratti applicati negli anni precedenti. Se il precedente inquadramento contrattuale non fosse stato conforme alle disposizioni normative, occorrerebbe verificare eventuali responsabilità e conseguenze anche sotto il profilo economico ed erariale, senza escludere il ruolo delle cooperative e degli enti coinvolti.

Una domanda, tuttavia, resta inevitabile: se per tutti questi anni il sistema ha funzionato con determinate tipologie contrattuali, perché oggi si sostiene che non sia più possibile?

Il sospetto è che questa trasformazione, anziché rappresentare un reale miglioramento delle condizioni dei lavoratori, possa produrre un risparmio economico per le cooperative, scaricandone il costo proprio su chi ogni giorno garantisce il servizio.

Denunciamo con forza questo atteggiamento e la responsabilità politica di un’Amministrazione comunale che, ancora una volta, sembra assistere senza assumere una posizione chiara e trasparente.

La dignità del lavoro non si può utilizzare come merce di scambio. I lavoratori non sono numeri, né strumenti da utilizzare per far quadrare i conti delle cooperative o per assecondare accordi politici e sindacali.

Su questa vicenda pretendiamo chiarezza, trasparenza e soprattutto rispetto. Perché dietro ogni contratto ci sono persone, famiglie e il diritto a un lavoro dignitoso.

Segretario provinciale della Casa dei Moderati

Claudio Niccoli

Segretario cittadino della Casa dei Moderati

Valentino Mele