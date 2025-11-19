Integrazione scolastica – Ieri open day “Festa della convivialità”

INTEGRAZIONE SCOLASTICA, IERI OPEN DAY “FESTA DELLA CONVIVIALITA’ – INCONTRA, CONDIVIDI, DIVERTITI”

Si è svolto ieri, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, l’Open Day “Festa della Convivialità – Incontra, condividi, divertiti”, promosso dal Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi, in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale e il progetto Musica in Gioco.

L’evento, rivolto a studenti, famiglie e operatori del servizio, ha rappresentato un importante momento di incontro, partecipazione e inclusione. Un pomeriggio ricco di emozioni, durante il quale arte, musica e spettacolo si sono intrecciati per valorizzare il tema della convivialità come strumento fondamentale per costruire relazioni positive nella comunità scolastica.

Gli ospiti della serata hanno contribuito in maniera significativa a creare un’atmosfera gioiosa e coinvolgente:

• L’Orchestra Sociale “Musica in Gioco” del Consorzio BR3, diretta dal Maestro Andrea Gargiulo, ha aperto l’incontro con un’esibizione che ha emozionato il pubblico e testimoniato il valore educativo della musica come linguaggio universale.

• I superanimatori Meri & Tonio hanno portato energia e sorrisi, coinvolgendo grandi e piccoli in attività dinamiche e inclusive.

• Il giocoliere Francesco Soleti ha stupito i presenti con una performance capace di unire arte circense e comunicazione emozionale.

Durante l’evento sono intervenuti il Presidente della Provincia di Brindisi f.f. Giuseppe Ventrella e la Dirigente di Area 1 Fernanda Prete, che hanno sottolineato l’importanza di creare spazi di integrazione reale attraverso iniziative partecipate e condivise.

«Siamo orgogliosi – ha detto il Presidente Ventrella – di aver ospitato una giornata dedicata alla convivialità e all’inclusione, principi cardine del nostro impegno verso gli studenti e le loro famiglie. Manifestazioni come questa dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, professionisti e associazioni del territorio possa generare valore autentico. Ringrazio tutti gli operatori e gli artisti che con il loro contributo hanno reso speciale questo appuntamento. Continueremo a investire in progetti che mettano al centro la persona, la partecipazione e la crescita condivisa.»

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento, confermandosi un importante momento di confronto e festa per l’intera comunità scolastica provinciale.