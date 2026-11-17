Rispediamo al mittente, con sdegno e fermezza, ogni strumentalizzazione e ricostruzione infondata diffusa sulla pelle dei lavoratori, denunciando chiaramente come dietro a certi scritti vi siano evidenti incompatibilità e conflitti d’interesse legati a soggetti molto vicini all’autore. La UIL FP Brindisi non accetta e non accetterà mai il precariato a vita, né tantomeno contratti ciclici stagionali “falsi” che mortificano la dignità professionale ed espongono i lavoratori a pesanti sanzioni amministrative da parte delle istituzioni competenti. La nostra bussola è e resta la stabilità, i diritti e la protezione reale di chi ogni giorno si dedica con amore e competenza a un servizio d’eccellenza. L’accordo sindacale siglato il 16 novembre 2026 tutela concretamente la categoria, prevedendo l’assorbimento totale del personale da parte della cooperativa subentrante San Bernardo a decorrere dal 1° dicembre 2026 e garantendo a lavoratrici e lavoratori, previa verifica dell’anzianità attraverso il modello C2 storico, il diritto sacrosanto di richiedere e ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. A chi continua a fare demagogia e a confondere le idee, ribadiamo con forza la posizione già espressa con coerenza ai tavoli regionali: gli operatori dell’integrazione scolastica meritano un contratto pienamente dignitoso, con una retribuzione contrattuale equiparata a quella dei colleghi che operano nella scuola, pretendendo con determinazione 14 mensilità e non 10. È una vergogna inaccettabile che grida vendetta il fatto che, a seguito di tagli scellerati che negli ultimi dieci anni hanno ridotto del cinquanta percento i finanziamenti del servizio, oggi le aziende siano costrette ad abbassare i contratti di lavoro a trenta ore settimanali, colpendo chi già vive nel sacrificio. È fin troppo comodo puntare il dito quando questo pseudo-politico, protetto dalla comoda sedia della maggioranza, non si è mai preoccupato di portare in Consiglio comunale la drammatica realtà di una categoria che rischia di pagare il conto con contratti impoveriti e mortificanti. A questo signore che scrive consiglierei di guardare prima dentro casa: le vertenze dei lavoratori della provincia di Brindisi le conosciamo bene, quindi prima di parlare del bene dei lavoratori consiglio di fare un serio esame di coscienza. Ai lavoratori diciamo che la UIL FP Brindisi c’è, a testa alta e al loro fianco alla luce del sole; a chi specula sulla fatica altrui, calpesta i diritti e rema contro diciamo chiaramente di togliersi di mezzo e di portarsi via le proprie strumentalizzazioni.

La Segreteria Generale

UIL FP BRINDISI